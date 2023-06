Le Conseil fédéral préconise le très haut débit pour tous

Toutes les régions du pays doivent être équipées d'un Internet à très haut débit fiable. Dans les régions où ce déploiement ne sera pas rentable, un programme de soutien étatique doit être prévu, montre un rapport approuvé par le Conseil fédéral mercredi.

La demande en connexions à haut débit va continuer à augmenter, comme l'a montré la pandémie de Covid-19. La numérisation porte sur un nombre croissant d'aspects de la vie, comme l'éducation, la santé, le travail.

Afin que toute la population et l'économie puissent profiter au mieux de la numérisation, il convient de viser une couverture de 1 Gbit/s sur l'ensemble du territoire. Celle-ci permet de connecter au très haut débit plusieurs utilisateurs et plusieurs appareils, indique le gouvernement dans un communiqué.

Dans ce domaine, il faut éviter un fossé numérique entre ville et campagne. Sinon, certaines régions risquent d’être à la traîne en matière de numérisation et de perdre en attractivité pour les entreprises et la population qui souhaiteraient s'y installer. Selon les calculs de l'administration, environ 400'000 ménages n'ont actuellement pas de connexion à haut débit.

Soutien étatique

Un élément central de la stratégie préconisée par le Conseil fédéral consiste en un programme de soutien étatique limité dans le temps qui pourrait contribuer à renforcer les régions périphériques et les zones structurellement faibles.

Afin d'éviter que la mise en œuvre de la stratégie ne freine voire n'évince les investissements privés, le soutien n'interviendra cependant que là où le marché ne propose pas déjà lui-même une offre. La majeure partie des investissements nécessaires au développement de l'infrastructure à très haut débit doit donc provenir du secteur privé, estime le gouvernement.

Le rapport, publié en réponse à un postulat, présente différentes possibilités de financement de la stratégie. Au niveau fédéral, les fonds pourraient provenir du budget ordinaire ou de recettes réalisées dans le cadre de prochaines attributions de fréquences de radiocommunication. Des contributions supplémentaires des cantons et des communes concernés pourraient compléter les fonds fédéraux nécessaires.

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des télécommunications de lui présenter avant la fin de l'année différentes options pour la suite.

/ATS