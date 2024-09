Le Conseil fédéral libère 80 millions pour mieux desservir Lausanne

Davantage de trains doivent circuler depuis Lausanne en direction de Berne, Bienne et Olten. Le Conseil fédéral a libéré vendredi 80 millions pour augmenter le trafic sur ces tronçons et améliorer l'axe du Gothard.

Ce montant a été débloqué dans le cadre de la quatorzième convention de mise en oeuvre du programme 'Futur développement de l'infrastructure ferroviaire' (ZEB).

Concrètement, le tronçon Lausanne-Bienne-Olten sera amélioré grâce à des aménagements entre Soleure et Wanzwil (BE) et dans la gare de Romont (VD). Du côté du Tessin, l'exploitation des trains de marchandises longs sera assurée grâce à des aménagements de voies et des installations de triage à Chiasso. Les fonds ont en outre été augmentés pour le prolongement des quais et d'un passage piétons inférieur à Fribourg.

Le Conseil fédéral a dans la foulée augmenté les crédits des programmes d'aménagement ferroviaire afin de financer le renchérissement accumulé et la TVA. La hausse s'élève à 343,3 millions de francs. Les coûts finaux réels restent inchangés.

/ATS