Le Conseil fédéral interdit l'achat et l'importation de GNL russe

En Suisse, l'achat et l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) russe seront totalement interdits ...
Le Conseil fédéral interdit l'achat et l'importation de GNL russe

Le Conseil fédéral interdit l'achat et l'importation de GNL russe

Photo: KEYSTONE/DPA/STEFAN SAUER

En Suisse, l'achat et l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) russe seront totalement interdits à partir du 25 avril 2026. Le Conseil fédéral s'associe ainsi aux mesures du 19e train de sanctions de l'UE.

Une période transitoire jusqu'à fin 2026 s'applique aux contrats à long terme préexistants, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Cette mesure vise à restreindre les revenus engrangés par la Russie sur la vente de combustibles fossiles, qui contribuent 'largement' au financement de la guerre contre l'Ukraine.

Le Conseil fédéral a également décidé d'autres mesures dans le secteur de l'énergie et dans le secteur financier. Celles-ci prévoient notamment l'interdiction des transactions portant sur certaines cryptomonnaies indexées sur le rouble. Ces nouvelles dispositions-là entreront en vigueur jeudi.

/ATS
 

Actualités suivantes

USA: des parlementaires suisses mènent des discussions économiques

USA: des parlementaires suisses mènent des discussions économiques

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 18:27

Les nouveaux droits de douane US remplacent ceux déjà existants

Les nouveaux droits de douane US remplacent ceux déjà existants

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 13:35

Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 14:01

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:15

Articles les plus lus

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:13

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Le secteur de la construction amplifie ses recettes en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:15

Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Le tourisme suisse a connu une légère croissance en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 14:01

Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

Adecco progresse sur tous les fronts au 4e trimestre

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:21

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Sandoz a soigné sa rentabilité aux biosimilaires l'an dernier

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:23

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% en 2025

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 08:27

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

Économie    Actualisé le 25.02.2026 - 12:13