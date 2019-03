Le Conseil des Etats veut dépenser un milliard de plus pour le rail

Pas moins de 12,8 milliards devraient être investis pour désengorger le rail d'ici 2035. Le Conseil des Etats a décidé jeudi à l'unanimité de libérer 919 millions de plus que le Conseil fédéral. Il soutient une ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil national doit encore se prononcer.

La Chambre des cantons a 'amélioré' jeudi la copie gouvernementale et ajouté quelques projets aux près de 200 prévus. Certaines lignes sont déjà surchargées et il faut éviter les engorgements, a rappelé Claude Janiak (PS/BL) au nom de la commission. 'Nous faisons en sorte que l'ensemble de la population en profite', a déclaré la ministre des transports Simonetta Sommaruga.

Berne - Chaux-de-Fonds

Le Conseil fédéral propose de moderniser la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (NE) et de doubler l'offre avec deux liaisons rapides et deux liaisons régionales. Les sénateurs ont tacitement privilégié la construction d’une nouvelle liaison directe. Elle devrait être étendue jusqu'au Locle (NE).

Une telle option présente de grands avantages du point de vue économique. Géraldine Savary (PS/VD) s'est réjouie qu'une injustice soit finalement levée. Cette décision aura un impact positif sur le développement de La Chaux-de-Fonds. Les sénateurs n'ont en revanche pas voulu d'un arrêt aux Buttes-Les Sugits dans le canton de Neuchâtel.

Le Conseil des Etats s’est également prononcé en faveur d'un prolongement de la ligne Aigle–Leysin jusqu’à la station de téléphérique. Le projet du Conseil fédéral ne prévoyait pas d'extension de capacités pour cette ligne.

Projets retenus

D'autres projets ont été pris en compte de manière tacite. Les études de projet sur l'extension du réseau RER trinational au centre de Bâle et sur la gare de passage de Lucerne ont été intégrées au projet afin de garantir une planification optimale. L'aménagement du tronçon Locarno–Intragna (TI) a été ajouté à l'étape d’aménagement.

Par 31 voix contre 12, les sénateurs se sont en outre prononcés en faveur du doublement de la voie dans la ville de Rorschach (SG). Hans Wicki (PLR/NW) a tenté de s'y opposer, arguant que le projet n'était pas encore assez développé.

Par 22 voix contre 17 et 4 abstentions, le Conseil des Etats demande aussi d'étudier, dans le cadre de la prochaine étape d'aménagement, l'accélération et l'extension de la ligne Lausanne-Berne et l'accélération de Winterthur-St-Gall. Enfin, il a tacitement intégré la liaison directe Aarau–Zurich à cette même liste.

Bâle-Delémont-Genève

L'étape 2035 d'aménagement prévoit par ailleurs des trains directs entre Bâle, Delémont et Genève. L'offre à travers le Jura sera étoffée. Le deuxième tube du tunnel de base du Lötschberg devrait être partiellement équipé.

Grâce à d’autres mesures, la cadence au quart d’heure pourra être introduite sur les tronçons Genève–La Plaine, Avry–Fribourg, Olten–Baden, Aarau–Zurich, Brugg–Zurich et Lucerne–Zoug–Zurich. La construction du tunnel de Brütten entre Zurich et Winterthour revalorisera St-Gall.

Des cadences au quart d'heure sont prévues dans toutes les grandes régions urbaines et des cadences à la demi-heure entre toutes les grandes métropoles. Ces mesures concernent principalement l’Arc lémanique ainsi que les régions de Berne et de Zurich.

Gares aménagées

D'autres améliorations de l'offre seront effectuées sur le pied du Jura, entre Bâle et le Plateau, dans la région de Glaris, en Suisse orientale et centrale, sur les liaisons entre Berne et Interlaken, entre Berne et Brigue, dans la région de Lugano ainsi que dans des régions touristiques. Plusieurs gares dont celles de Nyon, Morges et Neuchâtel devraient être aménagées.

Le transport de marchandises sera optimisé sur les deux axes est-ouest et nord-sud. Des sillons supplémentaires éviteront les restrictions au transport de marchandises aux heures de pointe sur le Plateau et dans la région de Zurich.

/ATS