Le Conseil des Etats approuve une CEP sur Credit Suisse

Suivant le National, le Conseil des Etats a approuvé jeudi par 37 voix contre 5 une commission d'enquête parlementaire (CEP) sur la débâcle de Credit Suisse. La commission devra faire la lumière sur les circonstances ayant mené au rachat par UBS.

Il reste des questions suite au rachat de Credit Suisse par UBS, notamment pourquoi la législation 'too big to fail' n'a-t-elle pas suffi, a indiqué Eva Herzog (PS/BS) pour la commission. Et de rappeler que les commissions de gestion des deux Chambres ont aussi plaidé pour la création d'une CEP.

Thomas Hefti (PLR/GL) ne voulait pas entrer matière sur la création d'une CEP. Pour lui, ce sont justement les commissions de gestion qui devraient enquêter. La responsabilité de la crise se situe au niveau du conseil d'administration de Credit Suisse, et cela est en dehors du spectre de la CEP, a-t-il encore fait valoir.

Les autorités ont joué le rôle de pompiers, elles ne méritent pas une enquête, a relevé Othmar Reichmuth (C/SZ). Les deux hommes ont été suivis par une poignée de sénateurs du PLR et du Centre.

Le Conseil fédéral estime aussi qu'il est nécessaire d'investiguer sur ces événements. Il coopérera pleinement et entièrement avec la CEP, a assuré le président de la Confédération Alain Berset.

Le National a donné son feu vert mercredi à l'unanimité. La CEP sera composée de 7 membres de chaque conseil et dotée de cinq millions de francs.

/ATS