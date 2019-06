Le Chinois Qu Dongyu élu directeur général de la FAO au premier tour

M. Qu Dongyyu, vice-ministre chinois de l'Agriculture, a été élu dimanche à la tête de l'Agence des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, basée à Rome. Il a obtenu une majorité absolue dès le premier tour de scrutin, a constaté l'AFP.

M. Dongyu, premier Chinois à accéder à cette fonction, a obtenu 108 voix, la candidate française Catherine Geslain-Lanéelle 71 voix et le candidat georgien Davit Kirvalidze, 12 voix, selon le décompte annoncé après le premier tour de scrutin.

Comme ses deux concurrents, une Française et un Géorgien, le Chinois Qu Dongyu a promis qu'il augmenterait la coopération de l'organisme avec le secteur privé. Mais alors que Washington et Pékin sont engagés depuis des mois dans une terrible guerre commerciale, M. Qu a été le seul à citer comme partenaire possible de la FAO la fondation américaine Bill et Melinda Gates. Celle-ci est fondée par l'ancien PDG de Microsoft, très engagée dans le domaine de la recherche agronomique et agricole en Afrique, et promeut les semences génétiquement modifiées (OGM) pour accroître les rendements agricoles.

Le vice-ministre chinois de l'agriculture a aussi cité le géant agrochimique Bayer, qui vient de racheter l'Américain Monsanto, empêtré dans une série de procès liés à l'herbicide controversé glyphosate, ou le groupe de distribution chinois Alibaba.

/ATS