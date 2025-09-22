Le Centre Pompidou à Paris ferme pour cinq ans de rénovation

Le Centre Pompidou, bâtiment parisien iconique à l'architecture tubulaire multicolore qui abrite le plus important musée d'art moderne au monde avec le MoMA à New York, fermera ses portes lundi pour cinq ans de rénovation.

Le monument, qui a accueilli cinq millions de visiteurs en 2024, s'étend sur neuf niveaux accessibles au public par escalators (120'000 m2) qui ont été progressivement vidés.

Lundi, pour son dernier jour, le centre restera ouvert de 11h00 à 23h00, permettant à ceux qui le souhaitent de voir gratuitement une toute dernière exposition, celle de l'artiste allemand contemporain Wolfgang Tillmans, à la croisée de la photographie, de la vidéo, de la musique et de l'édition.

Inauguré en 1977 et conçu comme un lieu 'ouvert à tous' par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers (disparu en 2021), le Centre Pompidou s'est donné pour vocation d'accueillir toutes les formes de cultures. Aussi appelé Beaubourg, il a révolutionné son époque et conquis un public français autant qu'étranger.

Nouvelle terrasse avec vue

Mais il souffre de vétusté. Désamiantage, accessibilité du lieu, sécurité et complet réaménagement intérieur sont au menu d'importants travaux de rénovation.

Une meilleure protection climatique avec une nouvelle étanchéité est également programmée visant à 'réduire de 40% la facture énergétique'.

Lorsqu'ils reviendront au 'Centre Pompidou 2030', les visiteurs découvriront à l'entrée 'un tout nouveau forum pluridisciplinaire de 10'000 m2 sur deux niveaux regroupant des salles de spectacle, d'exposition et de cinéma, toutes interconnectées'.

Une immense terrasse ouverte au public au septième étage offrira une vue imprenable sur Paris.

Le Musée d'art moderne sera doté d'une nouvelle scénographie et d'un parcours 'mettant en valeur la place des femmes artistes et faisant la part belle aux débats de société (écologie, rapport à la ville...) ainsi qu'aux nouvelles technologies'.

Le coût global des travaux est estimé à 460 millions d'euros.

/ATS