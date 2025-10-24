Le Canada prêt à reprendre les négociations commerciales

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit prêt vendredi à reprendre les négociations commerciales avec les Etats-Unis, abruptement rompues par le président Donald Trump, dès que les 'Américains sont prêts'.

S'exprimant avant de s'envoler pour l'Asie, M. Carney n'a pas directement mentionné le revirement de M. Trump, mais a déclaré que les discussions bilatérales avaient montré des 'progrès (...) et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ces progrès lorsque les Américains seront prêts'.

Le président Trump a décidé de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada, accusant une nouvelle fois vendredi les autorités canadiennes d'avoir déformé les propos de l'ex-président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.

M. Carney a souligné que le Canada devait 'se concentrer sur ce qu'il peut contrôler'.

Or, 'nous ne pouvons pas contrôler la politique commerciale des Etats-Unis', a-t-il déclaré aux journalistes sur le tarmac avant d'embarquer dans son avion.

'Les Etats-Unis imposent des droits de douane à tous leurs partenaires commerciaux', a ajouté le Premier ministre, soulignant son désir d'approfondir les relations commerciales avec d'autres pays.

