Le CEO de Ruag International va quitter son poste à la mi-2026

Le directeur général du groupe Ruag International et de Beyond Gravity, André Wall, va quitter son poste à la mi-2026, a indiqué le groupe mercredi soir. Le motif principal de son départ est le fait que Beyond Gravity va rester en mains de la Confédération.

M. Wall dirige Ruag International depuis quatre ans et demi. Avec l'annonce de son départ pour l'année prochaine, Son départ pour mi-2026 assurera une transition et un transfert de connaissance en douceur. Le conseil d'administration déplore sa décision.

/ATS