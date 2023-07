Le CBD est surtout apprécié en Suisse par les personnes âgées

Les produits contenant du CBD ont le plus grand potentiel d'utilisation en Suisse parmi les personnes de plus de 60 ans, selon une étude. Dans cette catégorie, 30% des sondés qui n'ont jamais testé ces produits en vente libre ont dit qu'ils seraient prêts à essayer.

Parmi les jeunes de 15 à 19 ans, 26% des personnes ont déclaré vouloir essayer des produits CBD au cours des douze prochains mois, ce qui représente une baisse par rapport à l'année précédente, a indiqué mercredi l'institut d'études de marché et de recherche sociale Link.

Selon les auteurs de l'étude, plus les personnes interrogées sont âgées, plus elles associent les produits contenant du cannabidiol (CBD) en vente libre à un bénéfice thérapeutique ou médical. Les trois principales raisons d'utilisation sont la réduction du stress, les troubles du sommeil et le soulagement de la douleur.

/ATS