Le Belge Pieter Mulier nommé à la direction artistique de Versace

Le créateur belge Pieter Mulier a été nommé à la direction artistique de Versace, quelques jours après l'annonce de son départ de la maison Alaïa, a annoncé jeudi Prada, le nouveau propriétaire de la marque italienne.

Le créateur aura la dure mission de relancer Versace après le départ prématuré en décembre de son directeur artistique Dario Vitale, qui était arrivé de chez Miu Miu en avril 2025 pour succéder à Donatella Versace.

Le couturier belge, qui prendra ses fonctions chez Versace le 1er juillet 2026, doit présenter sa dernière collection chez Alaïa lors de la Fashion Week de Paris en mars.

'Lorsque nous avons envisagé l'acquisition de Versace, nous avons identifié Pieter Mulier comme la personne idéale pour la marque', a déclaré dans un communiqué Lorenzo Bertelli, président exécutif de Versace et directeur marketing du groupe Prada.

'Nous sommes convaincus qu'il peut véritablement libérer tout le potentiel de Versace et qu'il saura engager un dialogue fructueux avec l'héritage puissant de la maison', a-t-il poursuivi.

Etudes en architecture

Très discret, Pieter Mulier s'est imposé ces dernières années comme l'un des créateurs les plus respectés de sa génération.

Né à Ostende (Belgique) et formé à l'architecture, le quadragénaire est repéré au début des années 2000 par son compatriote le styliste Raf Simons, qui l'intègre dans son équipe pour la ligne homme.

Il devient rapidement le bras droit de Raf Simons et le suit successivement chez Jil Sander, puis chez Dior en 2012, avant de l'accompagner à New York chez Calvin Klein en 2016.

Il le retrouvera donc à nouveau au sein du groupe Prada, où Raf Simons est co-directeur artistique de la marque phare avec Miuccia Prada.

Pieter Mulier a été nommé en 2021 à la tête de la maison Alaïa, devenant ainsi le premier directeur artistique de la griffe depuis la disparition de son fondateur, Azzedine Alaïa, en 2017.

En cinq ans, le Belge a réussi à replacer la marque au centre du jeu mode, conjuguant succès auprès des critiques et succès commercial. Pieter Mulier a notamment relancé et réinventé la ballerine, devenue l'une des pièces phares de la maison.

Versace, maison fondée en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, reste une icône de la mode italienne, avec des collections luxueuses et sensuelles.

Mais la marque était affaiblie après sept ans au sein du groupe américain Capri Holdings (marques Michael Kors, Jimmy Choo), et Prada en a conclu l'acquisition en 2025 pour 1,25 milliard d'euros, formant ainsi un nouveau géant italien de la mode.

