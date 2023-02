Lausanne veut tripler son chauffage à distance en 30 ans

La ville de Lausanne veut booster son réseau de chauffage à distance, historiquement un des plus étendus de Suisse. D'ici 2050, elle veut ainsi couvrir 75% de ses besoins de chaleur, bien au-delà des 25% actuels. Et passer au tout renouvelable d'ici 2035.

Le municipal Xavier Company a présenté mercredi une ambitieuse stratégie de développement pour les années à venir. Dans une première étape, la municipalité sollicite un crédit de 170 millions de francs, pour étendre son réseau au sud et à l'ouest de la ville.

Ce préavis concrétise un pan important du plan climat de la ville. En visant le chauffage des bâtiments, qui représente 60% de la consommation lausannoise, 'on touche à la plus grande source de pollution directe', rappelle le directeur des Services industriels.

Cette étape vise la construction de trois centrales de production et de distribution à Ouchy (à partir des eaux du lac), à Vidy (à partir des eaux épurées de la STEP) et à Malley (au gaz). Sont aussi prévues deux stations d'échange de chaleur, plus les conduites principales permettant de déployer le réseau dans les quartiers.

/ATS