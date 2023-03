Lausanne: le chantier de la gare revu, corrigé et retardé

Le gros chantier de la gare de Lausanne doit être retardé et redimensionné. Les quais seront notamment plus larges que dans le projet initial et les travaux ne se termineront pas avant 2037, soit quatre ans et demi plus tard que prévu.

Selon le nouveau calendrier, dévoilé vendredi par les CFF et l'Office fédéral des transports (OFT), les travaux en sous-sol de la place de la gare démarreront en avril 2024. La transformation des quais devrait suivre dès 2026 avec une mise en service par étapes entre 2030 et 2036.

Officiellement lancés en juin 2021 après plus d'une décennie de procédures diverses, les travaux ont été interrompus l'an dernier. En cause: des éclaircissements demandés par l'OFT en matière de statique du site.

Le retard s'explique donc par la nécessité de retravailler le dossier sur ces questions de statique. Mais ce n'est pas l'unique raison. Le projet doit être repensé pour tenir compte de l'évolution du nombre de voyageurs.

Plus de 1000 nouveaux plans

Les CFF vont ainsi concevoir des quais plus larges par rapport à ce qui était prévu dans le projet initial, datant de 2012.

Alors que 200'000 usagers par jour sont attendus dès 2030, contre environ 130'000 actuellement, il est nécessaire de 'garantir sur le long terme une circulation fluide et en toute sécurité des personnes, en tenant compte de l'augmentation des voyageurs et de l'offre future', explique la compagnie.

Le nouveau projet de 'galette', qui correspond aux quais et aux passages inférieurs, nécessite la production de plus de 1000 nouveaux plans, de nouveaux rapports techniques et notes de calcul. Il faudra deux ans et demi pour élaborer ces documents, puis une année pour que l'OFT les examine.

Canton et Ville absents

Sachant que le chantier a déjà perdu environ 12 mois, le retard total devrait atteindre quatre ans et demi, indiquent les CFF, qui tablent désormais sur un achèvement des travaux en 2037. Ils ajoutent que les surcoûts engendrés par la nouvelle planification seront analysés 'ces prochains mois'.

Très attendu, ce nouveau planning a été présenté vendredi après-midi au siège régional des CFF à Renens par le patron de la compagnie Vincent Ducrot et le directeur de l'OFT Peter Füglistaler. Tant le Canton de Vaud que la Ville de Lausanne étaient absents, signe d'un mécontentement. Tous deux doivent réagir dans l'après-midi.

/ATS