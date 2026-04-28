Lancement des travaux de la route cantonale à Blatten

Les travaux de la route cantonale qui doit relier Wiler à Blatten d'ici à fin 2029 ont démarré ...
Lancement des travaux de la route cantonale à Blatten

Lancement des travaux de la route cantonale à Blatten

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les travaux de la route cantonale qui doit relier Wiler à Blatten d'ici à fin 2029 ont démarré mardi, tout comme ceux du téléphérique provisoire qui connectera Wiler et Weissenried. Objectif: rétablir rapidement et durablement l'accessibilité de la vallée.

Le premier coup de pioche a été donné notamment par le conseiller d'Etat Franz Ruppen et le président de la commune de Blatten Matthias Bellwald, à quelques mètres du futur tracé. L'éboulement du 28 mai dernier a fortement compromis les accès au village haut-valaisan, desservi aujourd'hui uniquement par une route d'urgence, non praticable en hiver.

Longue de 2,8 kilomètres, la 'RC24' vise ainsi à rétablir un accès pérenne. Son tracé a été défini sur la base de la carte des dangers établie par le Service des dangers naturels en novembre 2025.

Le Conseil d'Etat valaisan a octroyé deux crédits d'engagement pour la construction début avril: un de 29,7 millions de francs pour la route et un de 9,3 millions pour le téléphérique provisoire.

/ATS
 

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