Lancement de la mission spatiale « Smile »

Le satellite 'Smile', dédié à l'étude du vent solaire, a pris son envol pour sa mission. Embarqué à bord d'une fusée Vega-C, il a décollé à 5h52, heure suisse, depuis le centre spatial européen de Kourou, en Guyane française. De la technologie suisse est à son bord.

À la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), à Brugg (AG), l’ambiance est tendue: les chercheurs qui ont développé des composants clés de la mission suivent avec attention la retransmission en direct du lancement.

'Les secousses sont incroyablement violentes, quelque chose peut toujours mal tourner', explique le chef de projet Säm Krucker à la journaliste de Keystone-ATS.

Le décollage s'est bien déroulé, mais les scientifiques ne peuvent toutefois pas encore souffler: le satellite se trouve toujours sur la fusée. Exactement 57 minutes après le décollage, la coiffe de la fusée se séparera en deux parties pour libérer 'Smile'. Les panneaux solaires du satellite se déploieront après 63 minutes; si cette étape réussit, le lancement sera considéré comme un succès. Selon les chercheurs, il faudra cependant encore plusieurs jours avant de savoir avec certitude si tout fonctionne correctement.

'Smile', acronyme de 'Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer', est un projet développé conjointement par l'Agence spatiale européenne et l'Académie chinoise des sciences. Il a pour but de mieux comprendre les phénomènes météorologiques de l'espace et peut-être de les anticiper.

La météo de l’espace est déterminée par les vents et les tempêtes solaires, lors desquels des particules chargées sont éjectées du soleil. Lorsque ces particules rencontrent le champ magnétique terrestre, elles provoquent non seulement des aurores polaires, mais aussi des interactions complexes: des satellites peuvent être endommagés, les systèmes de navigation perturbés et même les réseaux électriques terrestres affectés. 'Smile' doit permettre d’étudier ces phénomènes de manière approfondie.

À la FHNW, un système de refroidissement destiné au télescope a été développé, testé et perfectionné. Des chercheurs suisses ont également contribué au logiciel de la mission en développant des algorithmes destinés à améliorer la qualité d’image de la caméra grand angle.

Outre certaines parties du satellite, des éléments de la fusée chargée de le mettre en orbite proviennent également de Suisse. La coiffe de la fusée, qui protège le satellite, a notamment été fabriquée par Beyond Gravity à Emmen (LU).

/ATS