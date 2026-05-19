Laits infantiles: des « lacunes » de l'Etat et des industriels

La gestion de l'affaire des laits infantiles a révélé des 'lacunes' de l'Etat français et des industriels et celles-ci doivent être 'impérativement prises en compte dans la perspective de futures crises', pointe mardi un rapport parlementaire.

Cette affaire avait débuté en décembre 2025 avec le rappel par le géant veveysan Nestlé de dizaines de lots dans une soixantaine de pays à cause de la présence potentielle de céréulide, toxine pouvant provoquer des vomissements dangereux chez un nouveau-né.

Puis elle s'est amplifiée avec une cascade de rappels similaires par des industriels comme les français Danone ou Lactalis, mais aussi de plus petits acteurs, comme le lucernois Hochdorf (Bimbosan) ou le bordelais Vitagermine (Babybio Optima) jusqu'en février dernier.

Point commun: un ingrédient - une huile riche en acide arachidonique (ARA) - fourni par le même sous-traitant chinois.

Des familles et associations avaient ensuite accusé les fabricants d'avoir trop tardé à engager les rappels, et l'Etat de s'être excessivement reposé sur leur bonne volonté.

'Si l'impact épidémiologique de la crise des laits infantiles contaminés semble aujourd'hui limité, cet évènement révèle certaines lacunes qui doivent impérativement être prises en compte dans la perspective de crises futures', écrivent les rapporteurs.

'Un problème'

'Si on regarde la chronologie, on voit bien qu'il y a eu un problème', pointe auprès de l'AFP la députée Mathilde Hignet (LFI-NFP) co-rapporteure de cette mission, expliquant que Nestlé, après avoir appris que la contamination provenait de l'huile ARA le 24 décembre, n'a informé les industriels que le 30 décembre puis les autorités françaises le 5 janvier.

Avec son co-rapporteur, le député Michel Lauzzana (Renaissance), ils s'interrogent aussi sur la 'réalité des contrôles mis en place' par le fournisseur chinois, et déplorent les 'moyens limités des autorités de contrôle' qui conduisent 'à se reposer, de manière croissante, sur les auto-contrôles mis en place par les industriels'.

Les rapporteurs se demandent 's'il n'aurait pas fallu d'emblée rappeler l'ensemble des lots contenant l'huile ARA en provenance du fournisseur chinois', plutôt que d'attendre les résultats des analyses, et pointent la communication 'relativement tardive' des autorités qui ont mis '17 jours' pour envoyer un message à l'ensemble des professionnels de santé.

Les conséquences sanitaires restent, à ce jour, incertaines. En France, les autorités sanitaires ont initialement signalé trois décès de bébés ayant consommé un lait rappelé. Mais pour deux d'entre eux, à Angers et Bordeaux, la responsabilité du lait a été écartée.

Dans la perspective de crises futures, les rapporteurs émettent douze recommandations, notamment de mieux encadrer les 'matières ajoutées' comme l'huile ARA, de renforcer les contrôles indépendants, en les faisant financer par les industriels, et d'améliorer les procédures d'alerte quand un aliment destiné aux enfants est en cause.

/ATS