Lafargeholcim voit ses résultats trimestriels se replier

Le spécialiste des matériaux de construction Lafargeholcim a enregistré des résultats en baisse mais supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe saint-gallois n'est pas encore en mesure de chiffrer l'impact du coronavirus sur la marche des affaires en 2020.

Entre janvier et fin mars, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 5,3 milliards de francs, ce qui représente un repli de 11,2%. Hors effets de changes et d'acquisitions, les ventes ont cédé 3,3%.

Le bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) pour sa part a chuté de 14,1% à 262 millions de francs.

Ces résultats sont supérieurs au consensus AWP. Les analystes interrogés anticipaient des revenus de 5,2 milliards et un Ebit ajusté de 227 millions.

Concernant l'impact du Covid-19, le groupe s'attend à des effets négatifs plus importants au 2e trimestre car jusqu'à mi-mars, à l'exception de la Chine, la plupart de ses marchés étaient encore opérationnels.

Le groupe de Jona prévoit de réaliser des économies de 300 millions en 2020 et il disposait de liquidités d'un montants de 8 milliards de francs à fin mars.

/ATS