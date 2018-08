Lafargeholcim acquiert un producteur de béton aux Etats-Unis

Le géant des matériaux de construction Lafargeholcim a racheté l'américain Metro Mix, décrit comme étant l'un des principaux fournisseurs de béton prêt-à-l'emploi dans la région de Denver.

Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, mais le groupe franco-suisse a précisé que l'entreprise américaine avait réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars.

'Les activités de Metro Mix sont très complémentaires de notre présence actuelle et nous permettront de gagner une plus grande part de marché dans une zone en croissance, avec des synergies commerciales et opérationnelles immédiates', a indiqué le directeur général de Lafargeholcim, Jan Jenisch, cité dans un communiqué.

Plusieurs acquisitions en 2018

Metro Mix, qui compte 50 salariés, exploite deux centrales à béton prêt-à-l'emploi. L'agglomération de Denver (centre des Etats-Unis), où opère la société, est décrite comme une région 'où la demande de matériaux de construction devrait rester forte, portée par de grands projets de construction'.

Début juillet, Lafargeholcim avait acquis le texan Tarrant Concrete et en février le britannique Kendall Group.

/ATS