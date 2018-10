Lafargeholcim accélère sa croissance au 3e trimestre

Lafargeholcim a vu ses ventes nettes progresser de 2,6% à 7,36 milliards de francs au *e trimestre. Sur une base comparable - soit ajustée des effets de change et d'acquisition - la croissance a atteint 5,8%. Tous les segments d'activité y ont contribué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent a progressé de manière plus que proportionnelle (+5,2%) pour atteindre 1,87 milliard de francs, et ce malgré l'inflation des coûts énergétiques et logistiques, souligne le cimentier franco-suisse.

'Malgré les effets négatifs d'une importante inflation des coûts, nous avons généré un chiffre d'affaires en croissance et des résultats en progression encore plus rapide', s'est félicité vendredi le directeur général (CEO) Jan Jenisch, cité dans un communiqué.

Si les ventes nettes s'inscrivent dans le bas de la fourchette des prévisions des analystes consultés par AWP, la croissance à base comparable et la rentabilité opérationnelle en revanche surpassent les projections les plus optimistes.

Forte de cette performance, la direction de Lafargeholcim s'attend à ce que la dynamique positive se poursuive au quatrième trimestre et relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice à 4-6% sur une base comparable, contre 3-5% jusqu'ici.

L'objectif de croissance de l'Ebitda sous-jacent est ajusté à 3-5% sur base comparable.

/ATS