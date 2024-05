La victoire de Nemo profite à l'Eurovision, selon les médias

Les commentateurs des médias en Suisse et à l'étranger ont accueilli le triomphe de Nemo à l'Eurovision avec beaucoup de respect. La consécration de l'artiste de 24 ans est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver pour relancer le concours de l'Eurovision.

Nemo 'a rappelé à l'Europe, à la planète, que la sincérité et l'humilité mêlées au talent conduisent à ces sommets que seuls des êtres d'exception savent atteindre', commente Le Journal du Jura, basé à Bienne, la ville d'origine de l'artiste non binaire.

'La victoire de Nemo n'est pas anodine', écrit Le Temps, soulignant une forme d'audace de l'artiste dans l'affirmation de soi. 'Nemo n'est pas un Ignazio Cassis de la musique, il ne cherche pas à agir dans le monde sans aucun goût ni aucune forme d'aspérité; il raconte les cheminements d'une minorité, avec franchise', peut-on lire.

'Nemo a fait voler en éclats le complexe helvétique', abondent les médias ESH, mentionnant des précédentes propositions suisses 'trop polies, trop sages'. 'Tout en restant parfaitement fidèle à qui iel est, humble, sincère et vrai, Nemo a montré qu'on peut sortir du cadre sans le casser pour autant', précisent-ils.

Défendre une identité de genre différente n'a rien d'une sinécure, soulignent le 24 Heures et la Tribune de Genève. 'A Malmö, en plus d'une chanson de qualité, 'The Code', Nemo a bousculé des décennies de caractères formatés', écrivent les deux titres lémaniques.

'Caisse de résonance des conflits'

Pour le Tages-Anzeiger, le concours de l'Eurovision s'est transformé en une caisse de résonance des crises et conflits, suscitant bien des polémiques. 'Mais c'est finalement la personne de coeur Nemo qui a donné le signal le plus fort et, espérons-le, le plus durable.'

Le média en ligne Watson rappelle que la controverse autour de la candidate israélienne a dominé à Malmö et a peut-être aidé la Suisse. Au milieu de ce tohu-bohu, le public et les jurys ont simplement voulu voir quelque chose de bien gagner'. Nemo a fait du super boulot - 'Maximum Respect'.

Pour Blick.ch, Nemo a offert la 'folie Eurovision' à Malmö. Et la Neue Zürcher Zeitung, revenant sur les manifestations anti-israéliennes, rappelle que le concours musical n'a jamais été apolitique.

'La classe musicale'

Pour la Weltwoche, Nemo a gagné de manière méritée. 'Bien que l'événement organisé à Malmö, en Suède, ait largement fait penser à un mélange de fête costumée, de freak show et de 'stresstest' pour les oreilles, c'est la classe musicale qui s'est finalement imposée.'

A l'étranger aussi, les médias ont commenté la performance suisse. Le New York Times écrit que les protestations en amont de l'Eurovision ont finalement cédé la place au spectacle. La chanson de Nemo a été saluée par le célèbre journal comme 'un morceau accrocheur'.

Le journal espagnol El Mundo n'a pas tari d'éloges: 'Avec une Masterclass en chant et en acrobatie de cirque', Nemo a 'conquis' toute l'Europe. Pour la 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', 'Nemo s'est surpassé'. 'Ni elle ni lui, mais simplement Nemo'. Pour le journal italien 'La Repubblica', la chanson 'The Code' était une 'ode à la liberté des genres'.

Dans une édition du concours chargé politiquement, 'c'est finalement le seul pays prétendument neutre qui a gagné', écrit la Süddeutsche Zeitung, 'avec une prestation empreinte d'un très grand sens de l'équilibre'.

/ATS