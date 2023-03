La tendance haussière du marché auto se confirme en février

Après une entame d'année favorable, le marché automobile helvétique a poursuivi sa dynamique haussière en février, confirmant dans la foulée l'engouement du public pour les motorisations alternatives.

Au cours du mois sous revue, 17'198 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse et au Liechtenstein, soit 3,6% de plus qu'en février 2022, indique auto-suisse jeudi dans un communiqué.

La croissance depuis le début de l'année s'affiche ainsi à 3,5% sur un an. Sur les 33'635 véhicules mis en circulation en janvier et février, 17'850 sont dotés d'une propulsion alternative, soit une part de 53,1%. 'Les parts de marché des voitures électriques et hybrides continuent donc à progresser', constate un porte-parole de la faîtière des importateurs. Près d'une voiture neuve sur six est entièrement électrique.

Avec la stabilisation des livraisons de véhicules neufs, les perspectives pour le marché suisse sont 'postitives', selon une enquête menée par auto-suisse auprès des importateurs officiels.

/ATS