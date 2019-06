La température peut être extrême dans les voitures garées au soleil

La température dans les voitures garées au soleil grimpe vite et peut se révéler dangereuse pour leurs occupants, avertit mardi le Touring Club Suisse (TCS). La couleur de la carrosserie influence considérablement la chaleur de l'habitacle.

Des essais réalisés par le TCS montrent qu'après une heure d'exposition au soleil, la température est jusqu'à 20 degrés supérieure dans une voiture noire que dans un véhicule blanc, indique ce dernier dans un communiqué. Le noir absorbe plus de rayons solaires si bien que la voiture chauffe plus et plus vite.

Pour se protéger de la chaleur, se garer à l'ombre est une option, utiliser des films protecteurs une autre. Les tests ont confirmé leur efficacité, note le TCS. Et de relever qu'après une heure au soleil, une voiture sans films protecteurs affichait 77 degrés au tableau de bord alors que les températures mesurées dans un véhicule muni de tels films étaient jusqu'à 40 degrés inférieures.

Garer sa voiture les fenêtres ouvertes n'est en revanche pas une stratégie efficace. Elle ne permet de gagner que deux degrés au bout de trente minutes. Par contre, rouler avec les fenêtres baissées apporte rapidement de la fraîcheur, précise le TCS.

Danger dès 40 degrés

Il avertit qu'il est dangereux de rester dans un véhicule à partir de 40 degrés, une température qui peut être atteinte en seulement quelques minutes lorsque le soleil tape. Les risques d'une chaleur excessive - brûlures de la peau et coups de chaleur - ne sont pas anodins et peuvent même dans certains cas se révéler mortels, rappelle le TCS.

Les véhicules sont également mis à rude épreuve par la chaleur. Le TCS conseille donc de surveiller la température du moteur et de l'huile et de s'arrêter le plus rapidement possible si le liquide de refroidissement atteint un faible niveau et que la lampe-témoin s'allume.

/ATS