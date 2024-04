La sonde lunaire japonaise SLIM de nouveau endormie

La sonde japonaise SLIM, posée sur la Lune depuis janvier, a de nouveau été mise en sommeil dimanche, après avoir survécu à sa deuxième nuit lunaire. Cette période est marquée par des températures glaciales et qui dure deux semaines terrestres.

L'agence spatiale japonaise (Jaxa) avait annoncé jeudi dernier le réveil de cet engin, qui avait alors pu transmettre de nouvelles images.

Même si sa durée de vie a largement dépassé les attentes - la Jaxa ne l'avait pas conçu pour résister à la terrible et longue nuit lunaire, où les températures chutent jusqu'à -130°C - SLIM commence à montrer de plus en plus de signes de fatigue.

'Nous avons contrôlé son état en allumant et éteignant successivement certains de ses appareils', a expliqué lundi la Jaxa sur son compte X. La caméra multispectrale du module, essentielle pour ses analyses de roches, a par exemple pu être allumée, 'mais il y a certains dysfonctionnements', selon l'agence.

Depuis son alunissage le 20 janvier, SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) alterne des phases d'activité et de repos forcé. Le succès de cette mission a fait du Japon le cinquième pays à réussir à se poser sur le satellite naturel de la Terre après les Etats-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde.

/ATS