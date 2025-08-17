La route du col du Grimsel fermée en raison d'une coulée de boue

La route du col du Grimsel restera probablement fermée dimanche jusqu'en soirée en raison d'une coulée de boue, selon le message publié tôt dimanche matin sur le site du Touring Club Suisse (TCS).

La route a été fermée à temps avant l'éboulement grâce à un système d'alerte, a indiqué samedi soir la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. La lave torrentielle s'est donc produite samedi vers 21h00 entre Innertkirchen et Guttannen.

En raison de précipitations, des masses rocheuses se sont détachées dans la zone d’éboulement du Ritzlihorn. Les matériaux charriés ont atteint le cours de l’Aar. Selon le communiqué du canton de Berne, Guttannen et le col du Grimsel restent accessibles via la Furka et le Haut-Valais.

