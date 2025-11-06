La rentabilité opérationnelle de Valiant en berne après neuf mois

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Dans un contexte de stagnation de ses volumes hypothécaires, Valiant a subi un recul de ses recettes et de sa rentabilité opérationnelle sur les neuf premiers mois de l'année. Le bénéfice net a néanmoins gonflé de 3,1% sur un an, 108,3 millions de francs.

Le produit d'exploitation s'est replié de 1,5% à 411,1 millions de francs, indique jeudi l'établissement bernois. Principale source de revenus, les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat net de 296,6 millions, en légère baisse de 0,7%. Les commissions ont généré davantage de recettes (+5,9%), contrairement à l'activité de négoce (-23%).

Le résultat opérationnel s'est inscrit à 170,9 millions (-3,9%) de francs, alors que les charges d'exploitation ont été maîtrisées (+0,4%) à 224,8 millions.

La somme au bilan a grappillé 2,5% depuis le début de l'année à 38,07 milliards de francs, dont 28,90 milliards de créances hypothécaires (+0,8%) et 22,61 milliards (+0,9%) de dépôts clientèle.

Pour l'exercice en cours, la direction du groupe bancaire table toujours sur un bénéfice net 'légèrement plus élevé' en 2025.

/ATS
 

