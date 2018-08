La rade de Genève illuminée de mille feux

Même si les Fêtes de Genève n'ont pas eu lieu cette année, la rade a été illuminée de mille feux samedi soir. La Fondation Genève Tourisme a maintenu le traditionnel spectacle pyrotechnique de l'été qui a attiré quelque 400'000 personnes.

Contrairement aux années précédentes, les organisateurs et leurs mécènes ont entièrement financé le spectacle, dont le coût s'est élevé à 800'000 francs. Tout le pourtour de la rade était donc accessible gratuitement. Genevois et visiteurs en ont profité, d'autant plus que le ciel était dégagé et que le mercure affichait des températures agréables.

Le grand feu d'artifice a été confié à la société Sugyp, basée à Grandson (VD). Le spectacle a été synchronisé grâce à plus de 5'000 allumages électroniques, garantissant une coordination au centième de seconde.

La première fusée s'est élevée au-dessus de la rade à 22h00. Le bouquet final s'est terminé 45 minutes plus tard. Plus de 4100 bombes en carton contenant 2,4 tonnes de poudre ont éclaté dans le ciel, les plus grosses étant projetées à environ 200 mètres d'altitude. Les feux étaient ponctués d'émoticônes. Le spectacle pyrotechnique genevois est un des plus importants du genre en Europe.

Emblème de Genève, le Jet d'eau était allumé pendant tout le spectacle et pas qu'à l'occasion du bouquet final. Son éclairage était modifié au fil des tableaux, le faisant passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le grand feu était accompagné d'airs de comédies musicales et du TOP 50.

/ATS