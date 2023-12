La poste a traité près de 22 millions de colis en un mois

Entre le Black Friday le 24 novembre et Noël, le personnel de la Poste a trié et distribué 21,6 millions de colis à sa clientèle. Parallèlement, 13 millions de lettres, journaux et envois publicitaires par jour ont été traités pendant ce temps de l'Avent.

Le lundi 18 décembre, la Poste a même distribué près de 1,2 million de colis, le record de l’année sur un jour, écrit l'entreprise mardi. Le climat de consommation morose engendre toutefois une baisse des expéditions: le nombre de paquets est en baisse de 3% par rapport à l'année précédente.

Le volume des lettres enregistre lui aussi une légère diminution: 13 millions cette année contre 14 millions en 2022.

Efforts supplémentaires

Face à ce flux, la Poste avait bien sûr pris les devants: avec l'ouverture de trois nouveaux centres de colis cette année, la capacité de tri quotidienne dans toute la Suisse est supérieure de 20% à celle de l’année précédente.

Pendant la période de Noël, la Poste a aussi embauché près de 500 collaboratrices et collaborateurs temporaires en plus et loué 330 véhicules de livraison supplémentaires.

Les bandes transporteuses dans les grands centres colis de Daillens (VD), Härkingen (SO) et Frauenfeld (TG) ont fonctionné quasiment 22 heures par jour du Black Friday à Noël, contre 18 heures en temps normal. En outre, les factrices et les facteurs ont effectué 400 tournées supplémentaires par jour. Enfin, les employés ont également trié les colis le samedi.

Action 2 x Noël

La Poste rappelle également que l'action 2 x Noël, qui vise à soutenir les personnes démunies en Suisse et à l'étranger se poursuit jusqu'au 11 janvier. La Poste mène depuis 27 ans cette opération en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, la SSR et Coop.

Les colis contenant des denrées alimentaires non périssables comme la farine, le sucre, du thé ou des aliments secs ainsi que des produits d’hygiène ou de toilette, par exemple du savon ou du dentifrice, peuvent être déposés gratuitement dans toutes les filiales de la Poste et en partenariat. Les colis peuvent aussi être pris en charge gratuitement à domicile avec la prestation pick@home.

www.poste.ch/2xnoel

/ATS