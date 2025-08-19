La ponctualité s'améliore à l'aéroport de Zurich pendant l'été 2025

Pendant l'été, un vol sur deux au départ de l'aéroport de Zurich a décollé avec du retard. La situation s'est ainsi améliorée par rapport à l'année précédente, d'après une analyse des données fournie par AWP.

De début juin à mi-août, 49% des 17'000 vols commerciaux qui ont eu lieu, ont décollé avec plus de quinze minutes de retard. A la même période l'année précédente, la proportion était nettement plus élevée, à 58%.

La durée moyenne des retards s'est également améliorée. Après 44 minutes lors de l'été 2024, les passagers concernés ont dû attendre en moyenne 38 minutes pour décoller. Ces données ont été obtenues grâce à une analyse des tableaux des départs affichés dans l'aéroport. A noter qu'une partie du retard est parfois rattrapée en cours de vol.

Par ailleurs, le nombre de vols ayant dû décoller dans la nuit en raison des retards a également diminué. Entre 23h et 23h30, soit la demi-heure réservée pour les vols retardés, 116 avions ont décollé. Un an plus tôt, ils avaient été beaucoup plus nombreux, à 231. La part sur l'ensemble des vols s'est ainsi réduite de moitié, passant de 1,4% à 0,07%.

La ponctualité est un thème récurrent pour les passagers, en particulier pendant les mois d'été. Les compagnies aériennes et les aéroports s'efforcent d'améliorer la situation, à la fois en étoffant les effectifs et en investissant dans des solutions technologiques. En automne dernier, Swiss a ainsi introduit 300 mesures pour limiter les retards, incluant par exemple un allongement des temps d'escale, l'introduction d'une équipe dédiée aux rotations pour optimiser la préparation de l'avion et autres. Jeudi, la compagnie présentera un premier bilan des activités estivales.

Entre juin et mi-août, 51% des vols de la compagnie Swiss ont décollé avec du retard, après 61% l'été dernier, selon l'analyse d'AWP.

/ATS