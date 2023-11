La performance de Swiss décolle sur neuf mois

La compagnie aérienne Swiss a profité d'une période estivale particulièrement porteuse en matière de voyages pour engranger 'le plus fort résultat d'exploitation de son histoire'. La situation risque cependant de devenir plus complexe dans les prochains mois.

De janvier à fin septembre, le transporteur national a enregistré un chiffre d'affaires en forte hausse de 26,4% sur un an à 4,0 milliards de francs. Le bénéfice d'exploitation a quant à lui plus que doublé (+114%) pour atteindre 615,9 millions, a-t-il détaillé jeudi dans un communiqué.

La filiale du groupe allemand Lufthansa a profité d'une forte hausse du nombre de passagers qui a progressé d'un tiers à 12,4 millions de personnes sur les neuf premiers mois de l'année. Au seul troisième trimestre (juillet à fin septembre), et qui comprend la période propice des vacances d'été, Swiss a transporté 4,9 millions de passagers, un bond de 22,5% comparé au troisième partiel 2022.

'Nous avons (...) renforcé notre assise financière tout en démontrant qu'après avoir surmonté la pandémie, nous étions robustes et autonomes à plus long terme', a souligné le directeur financier Markus Binkert. Ce dernier s'est félicité d'avoir pu 'tirer parti de nos structures de coûts devenues plus compétitives depuis la restructuration entraînée par la pandémie de coronavirus'.

L'entreprise table sur 'un très bon résultat pour l'ensemble de l'année 2023', sans plus de détail, même si les recettes moyennes se normalisent et que les coûts, notamment de l'énergie, augmentent.

