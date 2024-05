La parahôtellerie esquisse des perspectives positives pour l'été

La parahôtellerie suisse envisage la saison estivale avec optimisme. La demande est au rendez-vous, à en juger l'état des réservations, indique mercredi la structure qui regroupe plusieurs acteurs du secteur.

Les attentes des cinq entreprises membres de Parahôtellerie Suisse - BnB Switzerland, Interhome, Reka, Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) et TCS Camping - sont supérieures à celles de l'année précédente, précise la faîtière dans un communiqué.

Le spécialiste des villages de vacances et des hébergements touristiques Reka fait état d'un nombre de réservations en hausse de 8% sur un an. Côté recettes, elles sont attendues en progression de 7,8%.

Ces chiffres sont en ligne avec les attentes d'un autre fournisseur de logements de vacances, Interhome, dont le niveau de réservations dépasse de 9,3% celui de l'année précédente et qui table sur des revenus en hausse de 7,9%. Les augmentations les plus significatives viennent de l'étranger: Etats-Unis (+37%), Corée du Sud (+30%), Pays-Bas (+19%) et Grande-Bretagne (+5%).

De leur côté, les auberges de jeunesse enregistrent pour l'instant une augmentation des réservations de 2,2% sur un an. De nouvelles conditions tarifaires plus attractives s'appliquent désormais pour les familles.

Les adeptes de l'hébergement en plein air se montrent également enthousiastes, les campings TCS affichant un niveau de réservations de la même ampleur que l'été dernier.

Si les auberges de jeunesses et le spécialiste des chambres d'hôtes BnB Switzerland ont tiré un bilan de la saison hivernale plutôt positif, ce n'est pas le cas des autres membres de Parahôtellerie suisse.

En effet, les effets de décalage des vacances scolaires et les conditions météorologiques dans les stations de sport d'hiver ont pesé. Reka a essuyé un repli de 1,4% des réservations et une baisse de 2,9% des nuitées, toutefois le chiffre d'affaires a augmenté de 2,5% sur un an.

Du côté d'Interhome, les demandes de réservation ont fléchi légèrement et se sont réparties différemment selon les pays de provenance. Les visiteurs en provenance des Etats-Unis, de France, de Belgique ou de Corée du Sud ont été plus nombreux, tandis que des replis ont été essuyés pour la Suisse, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 1,4%.

