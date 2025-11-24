La parahôtellerie enregistre une hausse des nuitées au 3e trimestre

De juillet à septembre 2025, la parahôtellerie en Suisse a comptabilisé 7,6 millions de nuitées ...
La parahôtellerie enregistre une hausse des nuitées au 3e trimestre

La parahôtellerie enregistre une hausse des nuitées au 3e trimestre

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

De juillet à septembre 2025, la parahôtellerie en Suisse a comptabilisé 7,6 millions de nuitées, un chiffre en hausse de 4,1% sur un an. Les hôtes indigènes ont représenté 59,9% de la demande avec 4,6 millions d'unités.

Lors du troisième trimestre, les logements de vacances exploités commercialement affichent 2,2 millions de nuitées, ce qui représente une avancée de 1,6% sur un an, selon les résultats provisoires publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La demande indigène est à l'origine de 1,1 millions de nuitées.

Au cours de la même période, les hébergements collectifs ont inscrit 2,1 millions d'unités, soit une progression de 2,1%, dont 1,7 millions sont attribuables à la clientèle suisse.

Quant aux terrains de camping, ils ont affiché 3,2 millions de nuitées au cours du troisième trimestre, un chiffre en hausse de 0,8%. Les hôtes suisses ont été à l'origine de 1,8 millions de nuitées.

Cumulés aux résultats de l'hôtellerie, l'hébergement touristique en Suisse a généré de juillet à septembre, un total de 21,6 millions de nuitées, dont 11,0 millions (50,8%) ont été générées par la clientèle suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Stadler Rail reçoit une commande des Transports MBC

Stadler Rail reçoit une commande des Transports MBC

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 13:53

L'UE demande aux USA une baisse des droits de douane sur l'acier

L'UE demande aux USA une baisse des droits de douane sur l'acier

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 13:45

La SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

La SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 11:51

Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 10:17

Articles les plus lus

SGS rachète l'australien Information Quality

SGS rachète l'australien Information Quality

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:17

Les offres d'emploi se raréfient au troisième trimestre

Les offres d'emploi se raréfient au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 09:31

Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 10:17

La SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

La SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 11:51

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 04:17

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:15

SGS rachète l'australien Information Quality

SGS rachète l'australien Information Quality

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:17

Les offres d'emploi se raréfient au troisième trimestre

Les offres d'emploi se raréfient au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 09:31