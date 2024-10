La majorité des Suisses ne s'endorment pas sans leur portable

Le téléphone portable a remplacé le livre sur la plupart des tables de chevet des Suisses. Près de 60% d'entre eux ne s'endorment pas sans leur mobile, selon une enquête menée par Ikea. Ce taux explose chez les 18-39 ans, passant à 79%.

Le livre est quant à lui privilégié chez la moitié des Tessinois, 46% des Romands et 38% des Alémaniques. L'enquête publiée dimanche révèle en outre des habitudes insolites. Ainsi, plus d'un quart des Tessinois dorment avec un animal de compagnie. Le reste de la Suisse est plus réticent, ce taux passant à 9% chez les Alémaniques.

Le sondage, mené entre le 19 et le 30 août dernier auprès de 1020 personnes âgées de 18 à 75 ans, montre aussi que sept personnes sur dix souhaitent avoir un meilleur sommeil. Une étude de l'Office fédéral de la statistique a révélé la semaine dernière qu'un tiers de la population en Suisse souffrait de troubles du sommeil en 2022. En 25 ans, la part des gens touchés a augmenté de 5 points de pourcentage.

/ATS