La loi sur les taxis est sous toit

La loi vaudoise sur les taxis est sous toit. Au terme de longs débats, elle a été adoptée mardi par une large majorité du Grand Conseil. Non sans regrets pour une partie de la gauche.

Lors du troisième débat, les modifications de la loi sur l'exercice des acttvités économiques ont passé la rampe par 87 oui contre 39 non et quatre abstentions. Le texte prévoit que tous les conducteurs devront être au bénéfice d'une autorisation cantonale et s'annoncer auprès de la police du commerce.

Les sociétés de transports devront avoir leur siège en Suisse et les VTC devront être identifiables par la police via un signe distinctif, comme les taxis le sont. Vaud sera ainsi l'un des premiers cantons suisses à davantage réglementer ce marché, selon le conseiller d'Etat Philippe Leuba.

Mardi, les députés n'ont pas touché à l'amendement de l'UDC Maurice Treboux voté lors du deuxième débat. Le texte stipulant que le chauffeur doit suivre une formation sur le cadre légal cantonal a été accepté sans discussion par 108 oui contre 5 non.

