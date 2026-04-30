La liberté de la presse dans le monde au plus bas depuis 25 ans

La liberté de la presse dans le monde atteint son plus bas historique, souligne Reporters sans ...
La liberté de la presse dans le monde au plus bas depuis 25 ans

La liberté de la presse dans le monde au plus bas depuis 25 ans

Photo: KEYSTONE/DPA/MARKUS SCHOLZ

La liberté de la presse dans le monde atteint son plus bas historique, souligne Reporters sans frontières (RSF). En Suisse, la situation est jugée 'plutôt bonne'. La Confédération a gagné une place au classement annuel de l'ONG, grâce au recul du Portugal.

'En 25 ans, le score moyen de l'ensemble des pays étudiés n'a jamais été aussi bas', écrit jeudi RSF dans un communiqué. Plus de la moitié des pays évalués se situent dans les catégories 'difficile' à 'très grave'. L'indicateur légal est celui qui baisse le plus cette année, 'signe d'une criminalisation croissante du journalisme'.

Les Etats-Unis perdent sept places supplémentaires par rapport à l'année dernière et occupent désormais la 64e place. Le pays n'a jamais été aussi mal classé.

La Suisse se situe à la huitième place. Selon RSF, 'les problèmes juridiques, notamment l'application aux journalistes du secret bancaire et les mesures civiles de blocage de contenus journalistiques, pèsent trop lourdement'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Oerlikon plombé par le franc au 1er trimestre, objectifs confirmés

Oerlikon plombé par le franc au 1er trimestre, objectifs confirmés

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 07:06

Dopé au « cloud » et à l'IA, Microsoft continue sur sa lancée

Dopé au « cloud » et à l'IA, Microsoft continue sur sa lancée

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 06:55

Samsung: bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA

Samsung: bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 06:44

Fed: Powell prend acte de sa dernière réunion comme président

Fed: Powell prend acte de sa dernière réunion comme président

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 00:36

Articles les plus lus

Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord en septembre

Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord en septembre

Économie    Actualisé le 29.04.2026 - 16:34

Tamedia à Lausanne déménagera à Prilly-Malley dès 2027

Tamedia à Lausanne déménagera à Prilly-Malley dès 2027

Économie    Actualisé le 29.04.2026 - 17:57

Vers une vente libre des contraceptifs d’urgence

Vers une vente libre des contraceptifs d’urgence

Économie    Actualisé le 29.04.2026 - 17:59

Telebielingue se réorganise pour poursuivre ses activités

Telebielingue se réorganise pour poursuivre ses activités

Économie    Actualisé le 29.04.2026 - 18:50