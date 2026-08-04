La hausse des prix de l'AG sera moins forte qu'annoncé

L'abonnement général de 2e classe pour adultes subira, dès le 13 décembre, une hausse de prix ...
La hausse des prix de l'AG sera moins forte qu'annoncé

La hausse des prix de l'AG sera moins forte qu'annoncé

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'abonnement général de 2e classe pour adultes subira, dès le 13 décembre, une hausse de prix moins importante qu'annoncé. Suite à des discussions avec le Surveillant des prix, le secteur réduit de 100 francs la hausse de prix prévue, a annoncé Alliance Swisspass.

Ainsi, un abonnement général de 2e classe coûtera désormais 4095 francs au lieu de 4195, et celui de 1re classe 6770 francs au lieu de 6850, a annoncé mardi Alliance Swisspass.

L'abonnement demi-tarif pour adultes subira une hausse de cinq francs. Le bonus lié aux forfaits de crédit du demi-tarif Plus reste inchangé. Pour les enfants, les adolescents et les familles, les prix n'augmenteront pas ou très peu.

Selon le communiqué, l’augmentation moyenne des tarifs s’élève donc à 3,6% au lieu des 3,9% annoncés précédemment. Les réseaux régionaux de transports publics fixent eux-mêmes leurs ajustements tarifaires de manière autonome.

/ATS
 

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