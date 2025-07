La « grande et belle loi » de Trump s'embourbe au Congrès

Les élus républicains au Congrès américain ne sont pas parvenus tard mercredi à surmonter leurs divisions et à avancer vers une adoption définitive du vaste projet de loi budgétaire de Donald Trump. Le président a exprimé son impatience face au retard pris.

Après le Sénat, qui l'a approuvé mardi de justesse, la Chambre des représentants devait se prononcer dans la journée de mercredi sur ce texte de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Mais l'opposition affichée de plusieurs élus conservateurs a forcé les responsables républicains à mettre un frein au processus, en laissant en suspens pendant plus de sept heures un vote de procédure.

Avec une majorité de seulement huit sièges, le parti présidentiel ne peut pas se permettre plus de trois défections dans son propre camp.

Or au moment où minuit sonnait à Washington, cinq voix 'contre' étaient recensées chez les républicains pour le dernier scrutin de procédure avant le vote final, suffisamment donc pour couler le texte.

Les élus disposent cependant de la possibilité de modifier leur vote avant la fermeture du vote et Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, s'est engagé dans un travail au corps pour faire changer d'avis les 'contre' dans sa majorité.

Tard mercredi, il a ainsi annoncé sur Fox News qu'il garderait le scrutin ouvert 'aussi longtemps qu'il le faudra'.

'MAGA n'est pas content'

Donald Trump a commencé de son côté à élever le ton.

'Qu'est-ce que les républicains attendent??? Qu'est-ce que vous essayez de prouver???', a-t-il lancé sur sa plateforme Truth Social peu après minuit.

'MAGA n'est pas content, et ça vous coûte des voix', a ajouté tout en majuscules le tempétueux président de 79 ans, en référence à son mouvement 'Make America Great Again'.

Cette 'grande et belle loi', comme il l'a baptisée, représente la clé de voûte de son programme économique. Depuis plusieurs semaines, il presse le Congrès de l'adopter avant vendredi, jour de la fête nationale qu'il a fixé comme échéance symbolique pour la promulgation.

En tête d'affiche du projet de loi: la prolongation de colossaux crédits d'impôt adoptés lors du premier mandat du républicain. L'élimination de l'imposition sur les pourboires, promesse phare de sa campagne, est aussi prévue, de même que des milliards de dollars supplémentaires pour la défense et la lutte contre l'immigration.

Donald Trump a promis mercredi qu'en cas d'adoption du texte, les Etats-Unis connaîtraient 'une renaissance économique comme jamais vue auparavant'.

Selon des analyses indépendantes, les principaux bénéficiaires seront cependant les ménages les plus aisés, tandis que des millions d'Américains aux revenus modestes pourraient perdre leur accès à des programmes publics d'assurance santé ou d'aide alimentaire.

'Freiner notre dette'

Experts comme politiques pointent aussi du doigt l'explosion attendue du déficit public.

Le Bureau budgétaire du Congrès, chargé d'évaluer de manière non partisane l'impact des projets de loi sur les finances publiques, a estimé mardi que la 'One Big Beautiful Bill' augmenterait la dette de plus de 3400 milliards de dollars d'ici 2034. L'extension des crédits d'impôt coûterait à elle seule 4500 milliards.

'Je suis venu à Washington pour aider à freiner notre dette nationale', a affirmé Keith Self, un élu républicain à la Chambre, pour justifier avoir voté 'non' lors du vote de procédure.

L'élu texan a accusé ses collègues du Sénat d'avoir 'piétiné' la version adoptée précédemment à la Chambre, avant d'ajouter qu'au bout du compte 'c'est une question de morale'.

Pour compenser en partie le creusement du déficit, les républicains prévoient de sabrer dans Medicaid, programme public d'assurance santé dont dépendent des millions d'Américains aux faibles revenus.

Une réduction drastique du programme Snap, principale aide alimentaire du pays, est également prévue, de même que la suppression de nombreuses incitations fiscales en faveur des énergies renouvelables adoptées sous Joe Biden.

Sans surprise, les démocrates s'opposent en bloc au texte.

Leur chef à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, l'a ainsi qualifié de 'monstruosité répugnante' qui 'fera souffrir les Américains ordinaires' au profit des plus riches.

