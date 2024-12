La gauche craintive sur les phytosanitaires, la droite satisfaite

L'autorisation simplifiée des produits phytosanitaires en Suisse fait craindre une invasion de pesticides à gauche. La droite, elle, juge cette mesure nécessaire, selon les résultats de la consultation sur le projet élaboré par une commission du Conseil national.

L'UDC, Le Centre, le PLR et l'association économique Scienceindustries se disent en faveur du projet dont la consultation s'est achevée lundi. La procédure actuelle est à leurs yeux trop longue, compliquée et coûteuse. Un avis partagé par les cantons de Bâle-Campagne et de Schwyz.

Le PS, les Verts, l'Alliance-environnement, qui regroupe les différentes organisations de protection de la nature, et l'association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) sont contre le projet, qui prévoit une procédure simplifiée pour les produits phytosanitaires autorisés dans un pays de l'UE limitrophe. Ils craignent que la Suisse ne se retrouve avec plus de pesticides que partout ailleurs en Europe.

/ATS