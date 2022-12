La gare de Lausanne s'offre un entracte animé et convivial

La place de la gare à Lausanne présente provisoirement un nouveau visage. Les palissades du chantier à la traîne ont été retirées, créant un espace d'animations et de convivialité pour le public. Patinoire, jeux, buvettes, musique et sapins égaient les lieux.

L'inauguration de cet 'Entracte' éphémère pour la saison hivernale s'est faite vendredi en fin de matinée, sous la pluie, en présence de la municipale lausannoise Natacha Litzistorf. Au vu du retard des travaux, la Ville de Lausanne a obtenu le démantèlement des palissades du chantier CFF de la gare.

Le 11 octobre dernier, l'Office fédéral des transports (OFT) et les CFF annonçaient en effet le report des travaux principaux de l'agrandissement de la gare de la capitale vaudoise. Compte tenu des impacts de ce retard sur la qualité de vie des riverains, commerçants et usagers, la Municipalité lausannoise a tenté de faire du problème une opportunité: celle de faire tomber les palissades et de se réapproprier l'espace.

Patinoire jusqu'en mars 2023

Le concept baptisé 'Entracte' propose 'une programmation saisonnière riche et variée' jusqu'au redémarrage du chantier qui n'est pas prévu avant au moins un an. Pour cet hiver, la Ville a installé une grande patinoire synthétique (300 m2) qui peut accueillir de 80 à 100 personnes, une place de jeu mobile et des buvettes gérées par les restaurants voisins. Un carrousel suivra.

La patinoire est ouverte 7/7 jours jusqu'en mars 2023 avec la possibilité de louer les patins. Un modeste tarif d'entrée est demandé pour ceux qui viennent avec leurs patins. Tout au long de l'hiver, des attractions musicales et des dégustations sont également prévues.

Les différents aménagements provisoires évolutifs accueilleront aussi des espaces de détente sous des pergolas, des terrasses éphémères et de la végétation. 'Avec Entracte, la Ville de Lausanne proposera des animations tout au long de l'année 2023 en collaboration avec les commerces voisins et diverses institutions', résume-t-elle dans un communiqué.

Dans le quartier sous-gare, un réaménagement est prévu afin de libérer une partie de la future Place des Saugettes à la sortie du passage inférieur est, est-il encore précisé.

Appel à projets

D'autres événements se déploieront donc dès 2023. L'Entracte estival proposera concerts et spectacles. Une partie du festival BDFIL pourrait s'y installer. La Fête de la nature en ville devrait elle se dérouler dans le quartier sous-gare.

Pour la suite de la programmation, la Ville lance un appel aux commerçants, aux acteurs du sport, de l'art et de la culture intéressés à proposer des idées d'animations. Une condition: ne pas concurrencer les commerces de la place.

Non prévus initialement, ces aménagements transitoires sont estimés à environ 300'000 francs. Les CFF prennent en charge la dépose et la pose des barricades. Pour le reste, la Ville n'est pas d'accord de payer et est en discussion, selon Natacha Litzistorf.

www.lausanne.ch/entracte

/ATS