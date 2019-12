La gare de Bellinzone prête pour l'ouverture du tunnel du Ceneri

Bellinzone se prépare à l'ouverture dans un an du tunnel de base du Ceneri. Jeudi, la gare rénovée du chef-lieu tessinois a été inaugurée. Principales nouveautés: une gare routière attenante à la station CFF et un parking P+R pour 144 voitures, 50 motos et 340 vélos.

Les accès aux quais pour les passagers ont en outre été rallongés pour s'adapter aux futurs trains de 420 mètres, a indiqué jeudi la ville dans un communiqué. Au total, les transformations de la gare de Bellinzone auront coûté 25 millions de francs.

La Confédération y aura contribué à hauteur de 8,75 millions, le canton du Tessin 10 millions et les communes réunies dans la communauté régionale des transports de Bellinzone (CRTB) le solde. C'est une étape importante de franchie en vue de l'exploitation du tunnel de base du Ceneri prévue en décembre 2020.

/ATS