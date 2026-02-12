La fusée européenne Ariane 6 décolle avec plus de puissance

La fusée européenne Ariane 6 a décollé pour la première fois avec quatre propulseurs. Elle a quitté jeudi la base spatiale européenne de Kourou, en Guyane française. Ariane 6 vole aussi grâce à la Suisse.

Le lancement a pu être suivi en direct grâce à une retransmission de l'Agence spatiale européenne (ESA). À bord de la fusée se trouvaient 32 satellites destinés au projet Leo, du géant de l'Internet Amazon. Il s'agit d'un projet de réseau Internet par satellite en cours de construction.

C'est déjà le sixième vol pour Ariane 6. Mais c'est la première fois qu'une configuration plus puissante avec quatre propulseurs est utilisée. Jusqu'ici, la fusée ne volait qu'avec deux propulseurs.

Les propulseurs sont des moteurs fixés sur les côtés de la fusée qui fournissent la poussée nécessaire pour l'accélération de l'engin pendant le décollage. Avec quatre propulseurs, la fusée peut transporter 21,6 tonnes de charge utile en orbite basse. Avec deux propulseurs, ce chiffre n'est que de 10,3 tonnes.

Des ogives suisses

La Suisse a également contribué au succès du transport des satellites dans l'espace: la société ApcoTechnologies, basée dans le canton de Vaud, a construit une pièce pour la fixation et le capuchon des propulseurs. Les ogives des fusées Ariane 6 sont elles fabriquées par Beyond Gravity à Emmen, dans le canton de Lucerne.

Ces ogives ont accueilli les 32 satellites Leo, où ils sont protégés jusqu'à leur arrivée dans l'espace. Elles mesurent 20 mètres de haut et ont un diamètre de 5,4 mètres.

Cette fusée est ainsi la plus haute Ariane 6 jamais construite, a annoncé l'ESA avant le lancement. Après son assemblage sur la rampe de lancement du port spatial européen en Guyane française, elle mesurait 62 mètres de haut, soit environ la hauteur du Palais fédéral à Berne.

/ATS