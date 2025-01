La fusée New Glenn de Jeff Bezos décollera vendredi au plus tôt

La fusée New Glenn de l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, décollera vendredi au plus tôt, a annoncé mardi la société Blue Origin, alors que la date de mercredi avait été évoquée pour ce vol clé face à la concurrence d'Elon Musk.

Le vol 'n'aura pas lieu avant vendredi', a indiqué Blue Origin l'entreprise spatiale de Jeff Bezos. 'La fenêtre de lancement de trois heures s'ouvre à' 01H00 (06H00 GMT), a-t-elle précisé. Le décollage doit avoir lieu depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Auparavant le régulateur américain de l'aviation avait indiqué que New Glenn, une fusée haute de 98 mètres, pourrait décoller dès mercredi à 01H00 (06H00 GMT), avec une autre fenêtre de tir vendredi.

Si cette opération était un succès, Blue Origin signerait son premier vol en orbite. La société emmène déjà depuis plusieurs années des touristes dans l'espace, avec sa fusée New Shepard, mais pour quelques minutes seulement.

La mission NG-1 emportera un prototype de Blue Ring, un vaisseau spatial financé par le ministère américain de la Défense et envisagé comme une plateforme de déploiement de satellites polyvalente, qui restera à bord du deuxième étage de la fusée pendant toute la durée du vol d'essai de six heures.

Rival d'Elon Musk

Avec ce vol, attendu depuis plusieurs années et repoussé à plusieurs reprises, la société ambitionne de rattraper son grand rival SpaceX, qui appartient à un autre milliardaire américain Elon Musk.

L'enjeu est dans une moindre mesure de concurrencer les groupes américain ULA et français Arianespace.

'C'est notre premier vol et nous nous nous y sommes rigoureusement préparés', a déclaré Jarrett Jones, vice-président de New Glenn, dans le communiqué.

'Mais aucun essai au sol ni aucune simulation de mission ne peuvent remplacer le vol de cette fusée. Il est temps de voler. Quoi qu'il arrive, nous apprendrons, affinerons et appliquerons ces connaissances à notre prochain lancement', a-t-il ajouté.

Blue Origin et SpaceX ont été fondées au début des années 2000 par les deux figures rivales de la Silicon Valley, mais l'entreprise de Jeff Bezos a progressé à un rythme beaucoup plus lent, notamment en raison d'une approche plus prudente en matière de conception.

Le grand rapprochement d'Elon Musk avec le futur président Donald Trump pose par ailleurs la question d'éventuels conflits d'intérêt et répercussions négatives pour les activités de Jeff Bezos, ancienne bête noire du républicain.

/ATS