La fréquentation du salon EPHJ altérée par le G7

Le salon de la haute précision EPHJ, qui s'est tenu de mardi à vendredi derniers à Palexpo, n'a pas connu cette année la fréquentation des années précédentes en raison des contraintes dues au sommet du G7 d'Evian.

Il a néanmoins atteint les 20'000 visiteurs professionnels venus découvrir les dernières innovations en matière d'horlogerie-joaillerie, de microtechnique, de dispositifs médicaux ou d'aérospatial.

Cette 24e édition, organisée en parallèle du sommet du G7, 'a dû composer avec un environnement logistique inhabituel, marqué par des restrictions de circulation, des contrôles renforcés, du télétravail imposé et des incertitudes de mobilité. Celles-ci ont pesé sur certains déplacements, en particulier durant les premiers jours', notent les organisateurs du salon dans un communiqué.

'Dans ce contexte, il y a eu un impact sur la fréquentation par rapport aux récentes éditions. Mais EPHJ a maintenu le cap en atteignant tout de même le seuil symbolique des 20'000 visiteurs professionnels', ajoutent-ils.

'Nous savons que les contraintes liées au G7 ont pu compliquer la venue de certains visiteurs et avoir un impact sur l'activité de plusieurs exposants. Mais je tiens à remercier très sincèrement nos exposants, nos visiteurs, nos partenaires et toutes les équipes qui ont répondu présents malgré ce contexte exceptionnel, souligne pour sa part Alexandre Catton, directeur de l'événement.

La manifestation été marquée cette année par la venue surprise du président de la Confédération, Guy Parmelin, déterminé à montrer son soutien à la sous-traitance helvétique, qui souffre en première ligne du contexte géopolitique et économique actuel.

Le président a assuré à AWP que la Confédération avait 'fait un maximum' pour aider le secteur. 'S'il devait y avoir une très forte aggravation de la crise et des tensions internationales, nous reverrons notre position', a-t-il promis.

Sa présence a été 'particulièrement appréciée par les exposants', affirment les organisateurs.

Avec près de 800 exposants venus de 18 pays, 'EPHJ 2026 a démontré la résilience d'un écosystème capable de se mobiliser, même dans des conditions inhabituelles', concluent-ils.

/ATS