La formation et la recherche doivent être soutenues

Les hautes écoles, les Ecoles polytechniques fédérales (EPF) et l'innovation seront soutenues pour maintenir l'excellence de la Suisse. Le Conseil national est entré en matière mercredi sur leur financement. Il devrait réclamer des moyens supplémentaires.

Le Conseil fédéral propose un plafond des dépenses de 29,2 milliards de francs pour la formation, la recherche et l'innovation entre 2025 et 2028. Mais en raison de la situation budgétaire tendue, le gouvernement a déjà prévu des coupes: réduction de la contribution aux EPF de 100 millions en 2025, et une coupe transversale de 1,4% sur les dépenses faiblement liées.

La Suisse dépend de son capital intellectuel et formation, ont plaidé plusieurs orateurs. Avec l'enveloppe prévue, les investissements en 2025 seraient moindres qu'en 2024, s'est inquiétée pour la commission Marie-France Roth Pasquier (C/FR).

La formation professionnelle, les EPF ou encore les hautes écoles cantonales devraient recevoir davantage que prévu. Les débats se poursuivent.

/ATS