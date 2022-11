La fondue « moitié-moitié » au coeur d'un festival à Fribourg

La première édition du Suisse Fondue Festival (SFF) se tiendra du 17 au 20 novembre au coeur de la ville de Fribourg. Les organisateurs attendent 15'000 visiteurs pour célébrer la fondue 'moitié-moitié', un produit 'identitaire du patrimoine culinaire fribourgeois'.

Le festival, prévu sur l'emblématique place Georges-Python, permettra d’établir Fribourg comme la capitale de la fondue, a indiqué mercredi le comité d'organisation présidé par Dominique de Buman, en présentant un événement en gestation depuis quatre ans. La fondue 'moitié-moitié' sera à déguster sur place ou à l’emporter.

La manifestation, tenue en zone piétonnière, est organisée avec un double objectif: sensibiliser les visiteurs à l’importance de la fondue 'moitié-moitié' comme produit phare du canton de Fribourg et asseoir la notoriété de la fondue à base de Gruyère AOP et de Vacherin Fribourgeois AOP au-delà des frontières.

Retombées escomptées

Le festival envisage des retombées positives pour l’ensemble des acteurs économiques. Né d’un partenariat entre la Ville de Fribourg et les Interprofessions du Gruyère (IPG) et du Vacherin Fribourgeois (IPVF), il est soutenu par différents acteurs de l’économie, du tourisme fribourgeois et de la Nouvelle Politique Régionale.

L'événement, qui se veut 'rassembleur', s'appuie sur la construction d’une structure inédite de 16 mètres de haut, appelée la Bûche. Au-delà, le SFF s’est approché de plusieurs organisations reconnues en ville de Fribourg pour proposer un programme d’animations varié et tout public.

Les organisateurs veulent démontrer que la fondue peut s’inscrire dans un univers 'jeune et urbain'. Le programme d’animations sera un fer de lance de ce mélange des genres entre les traditions bien ancrées comme le 'Ranz des vaches' et la modernité incarnée par la musique électronique ou encore la danse contemporaine.

Robot à fondue

En complément, le robot à fondue Bouébot sera présenté en Suisse pour la première fois, après avoir ravi les visiteurs du Salon de l’agriculture de Paris en février-mars. Au rez-de-chaussée, le public pourra accéder à une zone de dégustation avec 13 stands qui ne proposeront pas moins d’une trentaine de fondues.

Le restaurant du premier étage proposera plus de 150 places, avec en exclusivité de la fondue 'moitié-moitié'. Afin d’accueillir tous les visiteurs, un partenariat avec GastroFribourg et une quinzaine de restaurants des environs a été mis en place. L’Association 'Suisse Fondue Festival' a par ailleurs été créée pour l’occasion.

L'entité permettra de pérenniser l’événement qui se tiendra tous les deux ans, mais aussi de développer une thématique autour de la fondue, en renforçant les collaborations avec restaurants, hôtels, acteurs culturels et producteurs régionaux. Pour rappel, Dominique de Buman est un ancien conseiller national et syndic de Fribourg.

/ATS