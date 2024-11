La famille Wertheimer reste à la tête des plus riches de Suisse

Le podium des plus grandes fortunes de Suisse reste inchangé en 2024, dominé par le co-propriétaire de la griffe parisienne Chanel.

Gérard Wertheimer, propriétaire avec son frère Alain de la maison de couture et de parfums de luxe Chanel, conserve sa première place au classement des 300 plus riches du pays publié jeudi soir par le magazine Bilan. Et ce malgré le ralentissement qu'a connu le secteur du luxe cette année et le recul de sa fortune estimée à 37 voire à 38 milliards de francs.

'Ces incertitudes se répercutent sur notre valorisation de la société estimée entre 80 et 90 milliards de dollars. Calculée en francs, la chute de la fortune de Gérard Wertheimer résulte du net repli sur un an de la monnaie américaine', souligne le magazine.

En seconde position se situe la famille Hoffmann, Oeri et Duschmalé, qui contrôle le géant pharmaceutique bâlois Roche, avec 28 à 29 milliards de francs. En 2023, la famille a perçu environ 750 millions de francs en dividendes, d'après le document.

Le podium est une nouvelle fois complété par le nonagénaire Klaus-Michael Kühne, doté de 27 à 28 milliards de francs, actionnaire majoritaire du groupe de transport et logistique schwytzois Kühne+Nagel.

La quatrième place est à nouveau occupée par la famille Safra, à la tête de la banque privée J. Safra Sarasin, dont le bas de laine s'est stabilisé entre 22 et 23 milliards de francs.

La famille Blocher toujours dans le top 10

Viennent ensuite la famille Aponte, qui a fondé le géant de la croisière MSC, dont le siège est à Genève, ainsi que le suisso-brésilien Jorge Lemann, âgé de 85 ans. Il est remonté dans le classement avec 17 à 18 milliards de francs, en dépit des déboires de Kraft Heinz, dans lequel il a dû liquider sa participation.

'Les gains boursiers provenant de ses actions dans le géant de la bière AB InBev, ainsi que dans Restaurant Brands International, propriétaire de Burger King et Tim Hortons, et d'autres entreprises, lui ont rapporté près de 2 milliards de francs - bien que cela reste en grande partie théorique', selon Bilan.

En septième position se trouve l'homme d'affaires Andrey Melnichenko (patrimoine de 17 à 18 milliards), qui ne semble toutefois plus se sentir si bien en Suisse. Il 'continue à se battre contre les sanctions suisses et occidentales, qu'il trouve injustes' et ne se rend plus dans sa maison située dans les Grisons. Le géant charbonnier Suek, qu'il a créé, a fermé son bureau helvétique après vingt ans d'activité dans le pays.

À la huitième place, la famille Bertarelli (15 à 16 milliards) conserve des attaches en Suisse, notamment des activités dans la biotech et une résidence à Gstaad, malgré l'acquisition d'une luxueuse demeure à Londres il y a deux ans.

Ensuite, la famille Blocher a, elle, vu sa fortune s'accroître, entre 15 et 16 milliards. Les soeurs Magdalena Martullo-Blocher, Rahel Blocher et Miriam Baumann-Blocher contrôlent environ 70% des actions du groupe de chimie grison d'Ems-Chemie, pour une valeur de plus de 11 milliards de francs, malgré les difficultés rencontrées par l'entreprise cette année. Leur frère, Markus Blocher, profite de l'expansion de son entreprise Dottikon ES.

La dixième place est désormais occupée par l'entrepreneur genevois Guillaume Pousaz, doté de 14 à 15 milliards et basé à Londres pour se concentrer sur checkout.com, sa plateforme spécialisée dans le traitement de paiements en ligne pour des clients comme Tiffany, TicketMaster ou encore PlayStation.

/ATS