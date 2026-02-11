La directrice de l'OMC promet le « chaos » sans système multilatéral

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) promet le 'chaos' si le ...
La directrice de l'OMC promet le « chaos » sans système multilatéral

La directrice de l'OMC promet le

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) promet le 'chaos' si le système multilatéral commercial venait à s'écrouler. Mais le 'statu quo' dans l'institution 'n'est pas une option', a admis Ngozi Okonji-Iweala mercredi à Genève.

'N'importe qui pourrait faire n'importe quoi' en cas de disparition de l'OMC, a affirmé la Nigériane aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU). Elle rappelle les effets du protectionnisme dans les années 1930. 'Personne ne veut revoir un mauvais film', affirme la directrice.

La réforme de l'organisation sera au centre de la ministérielle de Yaoundé fin mars. Un programme de travail pour donner une direction au futur de l'institution, rudoyée par l'administration de Donald Trump, est sur la table.

Dr Ngozi ne veut pas s'aventurer sur le défi de la survie de l'OMC en cas d'échec, comme l'a fait le facilitateur des négociations, l'ambassadeur Petter Olberg. 'Mais nous savons que nous devons nous réformer', notamment pour s'adapter aux changements liés aux nouvelles technologies.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le projet de surveillance des télécommunications sera revu

Le projet de surveillance des télécommunications sera revu

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 11:09

Schindler: Alfred Schindler rempile pour un 50e et ultime mandat

Schindler: Alfred Schindler rempile pour un 50e et ultime mandat

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 10:49

Le danger d'avalanche s'intensifie en Valais

Le danger d'avalanche s'intensifie en Valais

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 09:34

Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 08:06

Articles les plus lus

Revenus et bénéfice en hausse pour la Banque cantonale de St-Gall

Revenus et bénéfice en hausse pour la Banque cantonale de St-Gall

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 07:49

Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 08:06

Le danger d'avalanche s'intensifie en Valais

Le danger d'avalanche s'intensifie en Valais

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 09:34

Schindler: Alfred Schindler rempile pour un 50e et ultime mandat

Schindler: Alfred Schindler rempile pour un 50e et ultime mandat

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 10:49

Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 07:40

Revenus et bénéfice en hausse pour la Banque cantonale de St-Gall

Revenus et bénéfice en hausse pour la Banque cantonale de St-Gall

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 07:49

Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 08:06

Le danger d'avalanche s'intensifie en Valais

Le danger d'avalanche s'intensifie en Valais

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 09:34

Donald Trump s'en prend de nouveau à la Suisse

Donald Trump s'en prend de nouveau à la Suisse

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 02:37

SGS avec des ventes en une rentabilité en hausse en 2025

SGS avec des ventes en une rentabilité en hausse en 2025

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 07:34

Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 07:40

Revenus et bénéfice en hausse pour la Banque cantonale de St-Gall

Revenus et bénéfice en hausse pour la Banque cantonale de St-Gall

Économie    Actualisé le 11.02.2026 - 07:49