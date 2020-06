La densité des contrôles est restée élevée sur le marché du travail

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié jeudi deux rapports, sur l'exécution des mesures d'accompagnement et sur le travail au noir. Il en ressort que la densité des contrôles sur le marché du travail est restée élevée l'an dernier en Suisse.

En 2019, les organes d'exécution ont contrôlé le respect des conditions de salaire et de travail auprès de 41'305 entreprises et plus de 160'000 personnes en Suisse, annonce le SECO dans un communiqué. A l'échelon national, 8% des employeurs suisses, 29% des travailleurs détachés et 32% des prestataires de services indépendants ont été contrôlés.

Concernant les prestataires de services détachés, le taux d'infraction aux salaires minimaux dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue est passé de 20% en 2018 à 21% en 2019, selon les informations transmises par les commissions paritaires (CP).

Les commissions tripartites (CT) cantonales ont également constaté une légère augmentation de la sous-enchère salariale dans le détachement (15% en 2019 contre 14% en 2018). Chez les employeurs suisses, ce taux a en revanche diminué, passant de 12% à 11%. Sur les 5993 contrôles de prestataires de services indépendants, une indépendance fictive a été soupçonnée dans 8% des cas, toutes branches confondues.

Les organes d'exécution appliquent une stratégie basée sur le risque dans leur activité de contrôle. Les taux de sous-enchère et d’infraction calculés de cette manière ne sont donc pas représentatifs de la situation globale sur le marché du travail et doivent être interprétés avec prudence, prévient toutefois le SECO.

Stabilité de la lutte contre le travail au noir

Environ 81,9 postes à plein temps ont été affectés sur l'ensemble du pays aux contrôles dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Les inspecteurs ont contrôlé 12'181 entreprises et 34'965 personnes. Sur un an, cela correspond à une hausse de 1,3% pour les premières et à une baisse de 5,8% pour les secondes.

Les cantons ont mis l'accent sur le secteur principal de la construction, le second-oeuvre, l'hôtellerie et le commerce. Au total, 12'554 situations ont donné lieu à un soupçon (-20%) et 3356 retours des autorités spéciales ont été adressés aux organes de contrôle cantonaux à propos des mesures prises ou de sanctions prononcées (-19%).

/ATS