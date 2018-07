La croissance d'Hermès accélère, portée par les sacs

Le groupe de luxe Hermès, qui a fait son entrée il y a un mois au CAC 40, a vu sa croissance accélérer au deuxième trimestre, portée par le succès toujours grandissant pour ses sacs mais aussi son prêt-à-porter et ses accessoires.

Pour les mois d'avril, mai et juin, le chiffre d'affaires du sellier-maroquinier s'affiche à 1,45 milliard d'euros, en hausse de 7,2% en données publiées, et de 11,6% en organique, une progression plus forte qu'au premier trimestre et que sur l'ensemble de l'exercice 2017.

Ces ventes sont légèrement supérieures aux consensus des agences Factset et Bloomberg, qui tablaient toutes deux sur 1,44 milliard d'euros.

'Nous avons eu un trimestre très fort, avec une accélération de la croissance. Toutes nos divisions sont en progression, et nous avons une contribution très harmonieuse des zones géographiques', s'est félicité le président Axel Dumas lors d'une conférence téléphonique.

Alors que le groupe ne communiquera ses résultats semestriels qu'en septembre, M. Dumas a déjà prévenu qu'il s'attendait à une rentabilité opérationnelle courante 'proche du niveau record atteint du premier semestre 2017', au cours duquel la marge opérationnelle s'était établie à 34,3% des ventes.

Sur l'ensemble du semestre, les ventes atteignent 2,8 milliards d'euros, soit une progression de 5,2% en données publiées et 11,2% en organique.

Hermès précise que sur la période, 'l'évolution des parités monétaires est défavorable et représente un impact négatif de 165 millions d'euros sur le chiffre d'affaires'.

En 2017, le groupe célèbre pour ses carrés de soie et ses sacs Kelly et Birkin, avait battu tous les records, avec une rentabilité au plus haut, des ventes totalisant 5,5 milliards d'euros, et un dividende plus que doublé pour les actionnaires.

