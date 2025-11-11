La consommation d'antibiotiques en médecine vétérinaire diminue

La médecine vétérinaire utilise de moins en moins d'antibiotiques. Une diminution des substances actives a pu être constatée, notamment chez les porcs et les volailles.

L'utilisation d'antibiotiques critiques a également diminué, a indiqué mardi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Les données montrent que vétérinaires et agriculteurs sont conscients de l'importance d'une 'utilisation responsable' des antibiotiques et qu'ils appliquent largement les mesures et les instruments mis en place ces dernières années.

Les bovins ont reçu la plus grande quantité d'antibiotiques, et notamment d'antibiotiques critiques, précise l'OSAV. Ils présentent également le plus grand nombre de traitements pour 1000 animaux, avec un total de plus d'un million de traitements en 2024. Les vaches laitières sont particulièrement souvent traitées, suivies par les bovins dits d'élevage et d'engraissement.

Chez les chiens, les chats et les chevaux, les quantités de substances actives prescrites ainsi que le nombre de traitements sont restés globalement stables.

Selon l'OSAV, les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché d'antibiotiques à usage vétérinaire sont tenus depuis 2008 de déclarer toutes leurs ventes d'antibiotiques. Depuis 2019, les cabinets vétérinaires doivent en outre déclarer toutes les prescriptions de préparations contenant des antibiotiques.

