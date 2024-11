La confiance des consommateurs américains progresse en novembre

La confiance des consommateurs aux États-Unis a enregistré une nouvelle hausse en novembre, mais moins qu'attendu par les marchés, notamment du fait d'une hausse de l'optimisme des Américains relatif au marché du travail.

L'indice mesurant cette confiance a progressé à 111,7 points, contre 100,6 points un mois plus tôt - données révisées en légère hausse -, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publié mardi.

La hausse est cependant moins forte qu'anticipé par les analystes, qui espéraient voir l'indice atteindre 113 points, selon le consensus publié par briefing.com.

L'indice 100 correspond au niveau de confiance de 1985.

'La confiance des consommateurs a continué à progressé et atteint la limite haute observée ces deux dernières années', a souligné la cheffe économiste du Conference Board, Dana Peterson, citée dans le communiqué.

En particulier, 'la hausse est portée pas un sentiment plus positif des consommateurs sur la situation économique actuelle, tout particulièrement concernant le marché de l'emploi', a-t-elle ajouté.

Les consommateurs se montrent en effet particulièrement optimistes quant à la possibilité de trouver un nouvel emploi ou de changer d'emploi facilement à court terme.

Par ailleurs, 'la proportion des consommateurs à anticiper une récession dans les douze prochains mois a diminué en novembre, atteignant son niveau le plus bas depuis que nous avons commencé à poser cette questions, en novembre 2022', a souligné Mme Peterson.

L'effet de l'élection présidentielle, qui s'est tenue le 5 novembre et a vu la victoire du candidat républicain, et ancien président, Donald Trump, a aussi été positif, avec un optimisme concernant les politiques à venir supérieur à celui observé après l'élection de 2020, mais en deçà de celui mesuré au lendemain de la première élection de M. Trump, en 2016.

D'un point de vue démographique, la confiance s'est fortement améliorée parmi les moins de 35 ans alors qu'elle montre un léger recul par rapport à octobre chez les consommateurs âgés de 35 à 54 ans.

De même, elle a progressé pour l'ensemble des déciles (toutes les tranches représentant 1/10e de la population), en matière de revenus, exceptés pour les plus hauts et les plus bas revenus.

